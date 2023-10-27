خطوات وشروط تحويل حجز وحدات «سكن كل المصريين» بعد مدها إلى 31 أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فترة تحويل حجز الوحدات بالمشروعات التي بها شقق متوافرة بالمباردة الرئاسية سكن كل المصريين، حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، بدلا من الثلاثاء الموافق 24 من الشهر نفسه.

«الوطن» ترصد في السياق التالي، خطوات وشروط تقديم تحويل حجز الوحدات السكنية في مبادرة سكن كل المصريين، وفقا لما حددت وزارة5- اختيار تحويل إلى مدينة / مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة / مركز، بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان.1- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.3- انطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.

الأحد.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدةبدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة اقرأ أكثر ⮕

«الإسكان» تحدد آخر موعد لتحويل الوحدات المتوفرة في «سكن كل المصريين»تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، آخر موعد للتحويل بين الوحدات المتوافرة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، بحسب ما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق اقرأ أكثر ⮕

هاريس تتوجه إلى المملكة المتحدة لتعزيز دور الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعيتتوجه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى المملكة المتحدة في الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل لتعزيز القيادة العالمية للإدارة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي. اقرأ أكثر ⮕

عمرو الليثي في رسالة للمرأة الفلسطينية: أنتِ رمز المقاومة والصمودتوجه الإعلامي عمرو الليثي، برسالة إلى المرأة الفلسطينية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، والذي يوافق يوم 26 أكتوبر من كل عام. اقرأ أكثر ⮕

بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. طريقة سهلة وبسيطة لـ تغيير ساعة موبايلكبدأ بالفعل تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، بعد انتهاء آخر يوم خميس بشهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023، واعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، تم تغيير الساعة رسميا اقرأ أكثر ⮕

مزايا تغيير سيارتك من بنزين إلى غاز.. هتوفر 1500 جنيه في الشهربين الحين والأخر يرغب ملاك السيارات إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز بدلا من البنزين العادي، ذلك لما قد يشهده ارتفاع أسعار النفط عالميا، ودائما ما يوفر تحويل الس اقرأ أكثر ⮕