خطوة بخطوة .. طريقة إنشاء 'مقاطع فيديو مميزة' باستخدام Google Photos

الآن إنشاء مقاطع فيديو خاصة مميزة من لحظاتك المفضلة، حيث أصبح بديلاً شائعًا لتطبيق المعرض على نظام Android على مر السنين، في البداية كأداة نسخ احتياطي ثم أضاف لاحقًا ميزات مثل Magic Eraser وPhoto Unblur، وهو يقدم الآن الميزة الجديدة المتمثلة في إنشاء "مقاطع فيديو مميزة" من ذكرياتك.

قم بتشغيل تطبيق Google Photos على جهاز Android أو iOS الخاص بك.اضغط على أيقونة + وحدد Highlight video من قائمة الخيارات التي تظهر، بما في ذلك Collage وAlbum وAnimation وCinematic Photo.اختر الصور ومقاطع الفيديو التي تريد تضمينها في الفيديو المميز الخاص بك ودع خوارزمية الذكاء الاصطناعي تعمل بسحرها، سيقوم تلقائيًا بإنشاء مقطع مدته دقيقة واحدة باستخدام الوسائط المحددة وإضافة موسيقى محددة مسبقًا.

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