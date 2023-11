خطوات تطوير سوق المال في البورصة المصرية.. زيادة فرص التمويل ونمو الشركات

- إتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى «الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية.- يساعد في تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية.الأوراق المالية- يُسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية، وضبط تحصيل وتوريد الضرائب عن عائدات أذون وسندات الخزانة، وهو أمر له أثر جيد على التدفقات النقدية.

قال هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة أن هناك الكثير من الشركات العائلية الناجحة غير مقيدة فى البورصة لكن استمرارية نجاح هذة الشركات يقتضي الطرح فى سوق الأوراق المالية.

