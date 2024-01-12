خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف

تعتبر خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف واحدة من أكثر الأشياء التي يهتم بها العديد من المواطنين في هذا اليوم، فالكثير يكون حريص على أداء صلاة الجمعة والإنصات إلى الخطبة وما يأتي بها من دروس مستفادة، وتستعرض"الوطن" في التقرير التالي نص الخطة وفقا لما نشرته وزارة الأوقاف





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