خطاب الرئيس السيسي يُعكس الرؤية الثابتة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح ال سيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة يعكس رؤية واضحة وثابتة نحو الحفاظ على أمن و استقرار الوطن في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الرئيس السيسي أكد من جديد على الالتزام بسيادة مصر وأمنها القومي، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، خاصة على الحدود الشرقية والغربية والجنوبية، تتطلب وعيا جماعيا من الشعب وهذا ما حرص الرئيس على توضيحه بأن أمن الأوطان لا يتحقق فقط عبر الجهود الأمنية والعسكرية، بل بتلاحم الشعب مع القيادة والعمل معا لمواجهة التحديات و هذا التلاحم هو الذي مكن مصر عبر تاريخها من الصمود أمام الأزمات وتحقيق الاستقرار رغم الظروف الصعبة.

مصر سيسي أمن استقرار تحديات

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