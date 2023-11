خسائر تصل إلى 70% للشركات الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة

ومن بين أكثر القطاعات تضررًا الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممن شملهم المسح أن الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%، وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررًا. وتواجه إسرائيل نقصًا في عدد العمال بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية.وتعرض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين لضربة قوية بشكل خاص، بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.وتم إرسال المسح إلى 1680 شركة وجرى في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: القوات الإسرائيلية تتقدم إلى داخل غزة مع دخول الحملة ضد حماس يومها الخامسالقوات الإسرائيلية، غزة، حماس، الحملة ضد حماس، القوات الإسرائيلية تتقدم إلى داخل غزة، الحرب علي غزة، القصف علي غزة، جيش الأحتلال الإسرائيلي،

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: أحمد الطاهرى لصالون تنسيقية شباب الأحزاب: مصر أفشلت مخطط تصفية القضية الفلسطينيةقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنه يقسم الـ24 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى مراحل.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: تحليل: دراما المساعدات الإسرائيلية هي أحدث فشل للحكم الأمريكيالإسرائيلية، المساعدات الإسرائيلية، الحكم الأمريكي، إسرائيل، الحرب علي فلسطين، المساعدات الي غسرائيل، المساعدات الأمريكية الي إسرائيل، مجلس النواب الأمريكي،

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الخارجية الصينية: كم من أرواح الأطفال سيكون كافيا لإيقاف الحرب فى غزةكتبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينج، الأربعاء، تغريدة على موقع 'إكس' بالعربية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت يومها السادس والعشرين.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: عاجل| وضع شرطا وحيدا لعودته.. الأردن يسحب سفيره في إسرائيلقررت المملكة الأردنية الهاشمية، استدعاء سفيرها في إسرائيل، احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية اللا إنسانية على المدنيين في قطاع غزة.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: انفجارات في شمال غزة واعلان إسرائيل عن ضربها 300 هدف لحماسغزة، شمال غزة، إسرائيل، حماس، ضرب حماس، غزة وإسرائيل، جيش الأحتلال، جيش الأحتلال الإسرائيلي، الحرب علي غزة، غزة تحت القصف،

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕