خروج 25 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، خروج 25 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8306 من بينهم 3457 طفلًا. وأوضحت الصحة الفلسطينية، أنه تم استشهاد 329 فلسطينيًا في الضفة الغربية جراء الغارات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جلسة طارئة اليوم الاثنين، بشأن التوغل البري الإسرائيلي في غزة والمحنة الإنسانية للفلسطينيين هناك بناء على طلب الإمارات العربية المتحدة. ورفض مجلس الأمن أربعة مشاريع قرارات – واحدة اعترضت عليها الولايات المتحدة، وواحدة اعترضت عليها روسيا والصين، واثنان فشلا في الحصول على الحد الأدنى من أصوات"نعم" التسعة. headtopics.com

صحة غزة: خروج 12 مستشفى و32 مركزا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونقص الوقودصحة غزة: خروج 12 مستشفى و32 مركزا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونقص الوقود اقرأ أكثر ⮕

عاجل:- إسرائيل تقصف محيط أكبر مستشفى في غزة وسط مزاعم بأن حماس تستخدمه كقاعدةإسرائيل، غزة، القصف الإسرائيلي، إسرائيل تقصف، حماس، قاعدة حماس، مزاعم إسرائيل، مستشفى الشفاء في مدينة غزة، اقرأ أكثر ⮕

جيش الأحتلال الإسرائيلي: قتل العشرات من نشطاء حماس خلال الليل في عمليات برية في غزةجيش الأحتلال، الجيش الإسرائيلي، جيش الأحتلال الإسرائيلي، حماس، نشطاء حماس، عملية برية، العمليات البرية في غزة، العمليات البرية، عمليات برية في غزة، غزة، إسرائيل، القصف البري علي غزة، القصف البري في غزة، اقرأ أكثر ⮕

خاص| متحدث حكومة غزة: هناك أكثر من 10 آلاف ضحية بين شهداء ومفقودين تحت الأنقاضكشف سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، تطورات الأوضاع على الأرض في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي، وما خلفه العدوان من ضحايا إلى حد الآن. اقرأ أكثر ⮕

خاص| متحدث حكومة غزة: هناك أكثر من 10 آلاف ضحية بين شهداء ومفقودين تحت الأنقاضكشف سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، تطورات الأوضاع على الأرض في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي، وما خلفه العدوان من ضحايا إلى حد الآن. اقرأ أكثر ⮕

هلا الدالي.. طبيبة فلسطينية مقيمة بمصر تروي مأساتها بعدما فقدت عائلتها في القصفكشفت الدكتورة هلا خالد الدالي، من غزة، وتعيش في مصر حيث تدرس بجامعة المنصورة، عن مأساة فقدانها لعائلتها كلها خلال القصف الاسرائيلي الحالي على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕