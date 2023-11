خدمات المستشفى الإندونيسي في غزة مهددة بالتوقف

وأوضح أن المستشفى الإندونيسي لجأ للعمل بخطة استثنائية حاليًا عبر تشغيل المولد الثانوي، ما تسبب بتوقف الأنظمة الكهروميكانيكة عن العمل في جميع أقسام المستشفى بما في ذلك أنظمة التهوية، وتوقف محطة الأكسجين الوحيدة في المستشفى، وانقطاع التيار الكهربائي عن أقسام المبيت واستعمال الإنارة بالكشافات اليدوية، وتوقف عمل ثلاجات حفظ الموتى.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، توقف المولد الرئيسي في مستشفى الإندونيسي الذي يشكل عصب الخدمات الصحية بشمال قطاع غزة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن مئات المرضى والجرحى صاروا في خطر محدق، بسبب توقف المولد الرئيسي في المستشفى.

وقالت وزارة الصحة إنها اتخذت إجراءات استثنائية، من بينها وقف عمل ثلاجة حفظ الموتى؛ لتمكين المستشفى الإندونيسي من العمل لبضعة أيام. وثمنت الوزارة المبادرة الشعبية التي ساهمت بمد المولد الكهربائي في مستشفى الشفاء بالوقود اللازم لتشغيله لساعات إضافية.

وطالبت الوزارة بالتدخل الفوري لتزويد مستشفى الإندونيسي ومجمع الشفاء الطبي بالوقود، لمنع وقوع كارثة كبرى.

