ختام فعاليات برنامج الصيف في مكتبة مصر العامة بالدقي

اختتمت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، فعاليات برنامجها الصيفي، بتنظيم معرضًا من منتجات الورش الفنية التي أقيمت على مدار شهور فصل الصيف، افتتحه كلا من الفنان التشكيلي الدكتور عادل عبد الرحمن، والدكتورة علا يوسف، ورانيا شرعان مديرة المكتبة، وبحضور أمنية الدسوقي، رئيسة قسم الأطفال في المكتبة، وشيماء حلمي رئيسه قسم الكبار، ومجموعة كبيرة من رواد المكتبة.
وأضافت أن المكتبة قدمت أيضًا مجموعة من الأنشطة العلمية و التكنولوجية منها: «المخترع الصغير، المخيم الفلكي، دبلومة أساسيات الكمبيوتر و الانترنت، ودبلومة التصميم الجرافيكي، دبلومة التصميم الهندسي، ورش Multi Media، برمجة بايثون، برمجة الروبوتات، هندسة الطيران» هذا إلى جانب أنشطة المهارات الحياتية والتي تضم إدارة المشاعر، وإعادة الضبط، والاتيكيت، والكشافة، وورش التنمية البشرية، وعقلي و مفتاحه، وأنشطة تنمية المهارات الذهنية و العقلية.
وبالنسبة لأنشطة قسم التدريب، قدمت المكتبة دورات اللغة الصينية بالتعاون مع نادي جسر اللغة الصينية، منح كورية بالتعاون مع مؤسسة كويكا، برامج إدارية متنوعة بالتعاون مع اكاديمية السادات للعلوم الإدارية، المبادرات القومية لتدريب و تأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان – كلية الآداب جامعة حلوان – كلية التمريض جامعة حلوان – كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق و غيرها من الجامعات، منحة برمجة الروبوتات بالتعاون مع احدي المؤسسات البولندية لبرمجة الروبوتات، التعاون مع وزارة...
Mısır Kültür Kütüphane Yaz Aktiviteleri Sanat
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