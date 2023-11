خبيرة ملكية تتحدث عن خلافات هاري وميجان مع العائلة الملكية

وأضافت،"يبدو أن ميجان لم يكن لديها الوقت الكافي للمجيء إلى المملكة المتحدة مع هاري لحضور حفل توزيع جوائز ويل تشايلد لأنها اضطرت إلى البقاء مع أطفالها، مطالبةوهاري، بإلقاء نظرة على نفسيهما وإعادة تقييم خيارات حياتهما، إلا أنها أكدت في نفس الوقت أنه لا يوجد أي مؤشر على الإطلاق على أنهم يعتزمون القيام بذلك.

وكان دوق ودوقة ساسكس قد انتقلا إلى كاليفورنيا في عام 2020 بعد تخليهم عن واجباتهم الملكية، الأمر الذ أدى إلى مزيد من التوتر بين الطرفين.قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مواجهة قوية تنتظر صلاح وليفربول بدور الثمانية

