خبير: الموقف المصري صلب ويدعم كل ما يختاره الشعب الفلسطيني

وأضاف «عسيلة»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أن الموقف المصري تجاه الأزمة في غزة «صلب»، مؤكداً الاستعداد التام لتقديم المجهود الإنساني لدعم، فضلاً عن دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، مشيراً إلى أن موقف مصر في مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لن يتزحزح نهائياً، ولم يتغير أبداً.

