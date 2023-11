خبير فلسطينى لتليفزيون اليوم السابع: إسرائيل تريد اقتطاع غزة.. فيديو

وتابع ، إسرائيل تريد أن تقتطع قطاع غزة ، وما نشهده من تدمير في قطاع غزة يحتاج لسنوات لإعادة الإعمار وقال وزير شئون المفاوضات الفلسطينية الأسبق ، أن أمريكا هى من ترسم هذا المخطط لإعادة نفوذها في المنطقة ، وأضاف حول ملف الرهائن والأسري ، ان هذه القضية لا تمثل الأولوية ، وهو أمر لا يفرق مع الاحتلال حيث يعتبرونها ورقة لاحقة ، لكن نحن تعاملنا معها على أنها ورقة أولى ، وهذا خطأ ، لابد أن تكون أولوياتنا وقف الحرب ووقف القتل ، أولوياتنا وقف العدوان على غزة ، أما ورقة الأسرى فهى جزء من وقف العدوان.

