خبير: يمكن إنشاء منصات تواصل عربية خاصة بنا بدلا من الغربية

وأضاف عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هذا الأمر من الممكن جدا أن يكون هناك منصات خاصة بنا فقط، موضحا أنه كانت هناك تجربة فى الصين وروسيا من قبل لبناء منصات للتواصل الإجتماعي تكون خاصة بهم.

وتابع عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، ان هذا الأمر سيحتاج دعما كبيرا من الحكومات لهذه المنصات، إلى جانب دعم للمبتكرين ورواد الأعمال لعمل فى هذا المجال، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى منظومة متكاملة.

