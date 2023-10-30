خبيرة أبراج تكشف توقعات الفلك لمواليد برج الحوت في نوفمبر 2023| خاص

ساعات ونستقبل شهر نوفمبر، وهناك بعض الأشخاص الذين يفضلون أن يعرفوا ما يخبئ لهم الفلك في شهر نوفمبر 2023، وفي هذا السياق تقدم خبيرة الأبراج ندى عادل توقعات الفلك لمواليد

تتوقع خبيرة الأبراج ندى عادل بأن في الفترة القادمة قد يتحسن الحال إلى الأفضل، يجب عليك الاجتهاد في العمل والتقدم أو الدخول في تقديم دراسة عليا في بعض الجامعات أو التقديم على دراسة وسوف يجلب لك ذلك المجال التفوق العلمي والتفوق العملي ويكون دافع قوي لرجوعك للساحة تنفك لك طاقه سلبيه شديدة خلال الفترة المقبلة.

والحوت من الأبراج المائية ، ويعتبر كذلك من الأبراج المتفائلة والرومانسية جدا، ويعد مواليد أبراج «برج الثور، و برج العقرب، وبرج الحوت»، من المتوافقين مع برج الحوت، بينما لا يتوافق معه على الإطلاق: «برج الجوزاء ، برج الأسد ، وبرج الميزان». headtopics.com

ويتميز برج الحوت بالرومانسية والعطاء، وهم من الأبراج التي تحب الحياة، كما يتسم بخيالها العاطفي، كما أنه من الأبراج الاجتماعية التي تتمتع بالنشاط والحيوية ، ويتصف برج الحوت بحبه في مساعدة الآخرين ، كذلك بأنه من المبدعة والخيالية.

أما عيوب برج الحوت فتتمثل في أنه من الأبراج المترددة في الحب ، وبرج الحوت من الأبراج التي لا تتعلم من أخطائها، وهم من الأبراج المزاجية والكسولة في الحب فهي لا تبذل مجهود لكي تجذب الطرف الآخر ليها ،وبرج الحوت من أكثر الأبراج عرضة للإصابة بالاكتئاب وذلك يرجع لحساسيته الشديدة.وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج الحوت هي حاول أن تتعايش مع الواقع ، وأن تسعى لتحقيق أهدافك ، والتصديق فى قدراتك ، ولا تتغاضى عن حقوقك. headtopics.com

خبيرة أبراج تكشف توقعات الفلك لمواليد برج الحمل في نوفمبر 2023| خاصساعات ونستقبل شهر نوفمبر، وهناك بعض الأشخاص الذين يفضلن أن يعرفوا ما يخبئ لهم الفلك في شهر نوفمبر 2023، وفي هذا السياق تقدم خبيرة الأبراج ندى عادل توقعات الفلك لمواليد برج الحمل لـ«بوابة أخبار اليوم». اقرأ أكثر ⮕

خبيرة أبراج تكشف توقعات الفلك لمواليد برج الثور في نوفمبر 2023| خاصساعات ونستقبل شهر نوفمبر، وهناك بعض الأشخاص الذين يفضلن أن يعرفوا ما يخبئ لهم الفلك في شهر نوفمبر 2023، وفي هذا السياق تقدم خبيرة الأبراج ندى عادل توقعات الفلك لمواليد برج الثور لـ«بوابة أخبار اليوم». اقرأ أكثر ⮕

خبيرة أبراج تكشف توقعات الفلك لمواليد برج الجوزاء في نوفمبر 2023| خاصساعات ونستقبل شهر نوفمبر، وهناك بعض الأشخاص الذين يفضلون أن يعرفوا ما يخبئ لهم الفلك في شهر نوفمبر 2023، وفي هذا السياق تقدم خبيرة الأبراج ندى عادل توقعات الفلك لمواليد برج الجوزاء لـ«بوابة أخبار اليوم». اقرأ أكثر ⮕

خبيرة أبراج تكشف توقعات الفلك لمواليد برج الأسد في نوفمبر 2023| خاصساعات ونستقبل شهر نوفمبر، وهناك بعض الأشخاص الذين يفضلون أن يعرفوا ما يخبئ لهم الفلك في شهر نوفمبر 2023، وفي هذا السياق تقدم خبيرة الأبراج ندى عادل توقعات الفلك لمواليد برج الأسد لـ«بوابة أخبار اليوم». اقرأ أكثر ⮕

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