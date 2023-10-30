خبيرة أبراج تكشف توقعات الفلك لمواليد برج الأسد في نوفمبر 2023| خاص

ساعات ونستقبل شهر نوفمبر، وهناك بعض الأشخاص الذين يفضلون أن يعرفوا ما يخبئ لهم الفلك في شهر نوفمبر 2023، وفي هذا السياق تقدم خبيرة الأبراج ندى عادل توقعات الفلك لمواليدتقول ندى عادل:«يسعى مواليد برج الأسد على نشر الطاقة الإيجابية ومساعدة الآخرين، ولكن قد يصيبك بعض الحظ السيئ في الفترة المقبلة، ولكن إذا استمرت بمساعده الآخرين ذلك سيجلب لك الطاقة الإيجابية والحظ مره أخرى».

وتابعت خبيرة الأبراج كلامها قائلة: « تحاول تسديد بعض الالتزامات الذي تكون عليك الفترة المقبلة وتحاول أن تسعى في جني ثمار بعض المال لك ولكن يتأخر هذا بسبب بعض المشاكل والتي ستحل سريعاً».الأسد من الأبراج النارية، ويعتبر كذلك من الأبراج الكريمة والمتفائلة ، ويعد مواليد أبراج «برج الدلو، برج الأسد، برج القوس»، من المتوافقين مع برج الأسد، بينما لا يتوافق معه على الإطلاق: «الحوت، الثور، الجدي».

ويتميز برج الأسد بشخصيته القوية والمجتهدة، وهم يمتلكون كاريزما عالية، كما أنهم من الشخصيات المتفائلة دائما، الأسد من الشخصيات القادرة على تحمل المسؤولية ، كما أنه من الأبراج الاجتماعية ولكن بالحد المعقول، ويتصف برج الأسد كذلك بأنه من الشخصيات الذكية والمخلصة جدا لأسرتها، ويتميز بالذكاء الشديد والواقعية. headtopics.com

أما عيوب برج الأسد فتتمثل في أنه من الأبراج النرجسية ومحكوم عليهم دائما بالغرور، مواليد برج الأسد من الشخصيات العصبية للغاية، ومن الصعب تغير أراء ومعتقدات برج الأسد بسهولة.وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج الأسد فهي محاولة التخلص من التشدد والبعد عن التشبث بأرائك فقط ، وحاول أن تكون دبلوماسي، وانظر للأمور بطريقة تعمقيه أكثر.

خبيرة أبراج تكشف توقعات الفلك لمواليد برج الحمل في نوفمبر 2023| خاصساعات ونستقبل شهر نوفمبر، وهناك بعض الأشخاص الذين يفضلن أن يعرفوا ما يخبئ لهم الفلك في شهر نوفمبر 2023، وفي هذا السياق تقدم خبيرة الأبراج ندى عادل توقعات الفلك لمواليد برج الحمل لـ«بوابة أخبار اليوم». اقرأ أكثر ⮕

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