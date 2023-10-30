خبير يوضح سيناريوهات اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور محمد الشوربجى الخبير المصرفى، إن بنوك العالم المركزية أطلقت العنان لسلسلة من الزيادات لأسعار الفائدة محاولة منها لجمح التضخم فقد رفع صناع السياسات أسعار الفائدة بحوالى 400 نقطة أساس فى المتوسط فى الاقتصادات المتقدمة منذ اواخر 2021، وتستوعب معظم الاقتصادات هذا التشديد النقدي العنيف ولكن معدلات التضخم الاساسى لا تزال مرتفعة فى عدد منها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض أنحاء أوروبا، ويبدو أن البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة فى وضع يسمح لها بمواصلة...

وأضاف أن المملكة المتحدة من المتوقع أن يوقف بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة مؤقتاً عند نسبة الـ5.5٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، وفي كندا من المتوقع أن يوقف بنك كندا رفع أسعار الفائدة مؤقتاً عند نسبة الـ 5.0٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الأول من عام 2024.

وتابع أنه من المتوقع أن يوقف البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة مؤقتاً عند نسبة الـ4.35٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يوقف البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة مؤقتاً عند نسبة الـ 32.50٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024. headtopics.com

أما بشأن الدول العربية وخاصة بلد الإمارات العربية المتحدة – فمعظم البنوك المركزية فى دول مجلس التعاون الخليجى تحركات أسعار الفائدة التي يتبعها بنك الاحتياطى الفيدرالى بسبب ربط عملاتها بالدولار الامريكى ( مع استثناء الكويت الوحيد فى الكتلة الاقتصادية المكونة من ستة أعضاء حيث يرتبط دينارها بسلة العملات ) ومع ذلك فإننا نتوقع ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة تبعاً رفع سعر الفائدة لدى الفيدرالي...

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