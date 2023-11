خبير استراتيجي: إسرائيل في حالة سيئة جدا بعد الحرب على غزة وتواجه خسائر كبيرة

وتابع اللواء حمدي بخيت: "إسرائيل تواجه انهيار داخلي، وليس هناك تعليم ولا زراعة أو صناعة أو جامعات والمجتمع يواجه شلل كامل، لأن مستدعى منه أكثر من 300 ألف شخص رغم أن ما أستدعي في حرب أكتوبر 200 ألف إسرائيلي".

وأوضح أن إسرائيل تستخدم حاليا سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة، لاسيما وأن تل أبيب تمتلك النيران عن بعد، لكن لا تملك الدخول إلى قطاع غزة. وقال علي عاطف، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، في لقائه بالبرنامج: "نحن أمام مشهد إسرائيلي معقد للغاية، من الناحية الأمنية والعسكرية والسياسية، وهناك مئات الآلاف من جنود الاحتياط تم استدعائهم رغم أنهم كانوا يحتلون مواقع ووظائف داخل إسرائيل، لذلك هناك نقص في أعداد الأيادي العاملة داخل إسرائيل".

تابع: "حكومة نتنياهو لن تستمر طويلا من الناحية السياسية، ومن الناحية الأمنية هناك بعض المدن المحتلة داخل إسرائيل جرى قصفها لأول مرة مثل قصف تل أبيب، وهو ما يؤثر على المستوطنين داخل الأراضي المحتلة، واليمين الإسرائيلي يتعرض لهزة كبيرة جدا لم يتعرض لها من قبل".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: صحف السعودية.. المملكة تدين القصف الإسرائيلي علي جباليا.. و جيش الإحتلال يعلن مقتل 9 من جنودهالسعودية تُدين الاستهداف اللا إنساني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة بوليفيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية الحرب في غزة بعد اقتحامات خلفت 3 قتلى...

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: خبير استراتيجي: جيش الاحتلال يخفي عدد قتلاه في غزة إرضاءً لنتنياهو والكنيستخبير استراتيجي جيش الاحتلال يخفي عدد قتلاه في غزة إرضاء لنتنياهو والكنيست | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: خبير استراتيجي: جيش الاحتلال يخفي عدد قتلاه في غزة إرضاءً لنتنياهو والكنيستخبير استراتيجي جيش الاحتلال يخفي عدد قتلاه في غزة إرضاء لنتنياهو والكنيست | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: خبير استراتيجي: جيش الاحتلال يخفي عدد قتلاه في غزة إرضاءً لنتنياهو والكنيستخبير استراتيجي جيش الاحتلال يخفي عدد قتلاه في غزة إرضاء لنتنياهو والكنيست | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: نتنياهو: الحرب في غزة طويلة.. وأبلغنا عائلات 326 جنديا بمقتلهم منذ 7 أكتوبرأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أعلن بأن الحرب في غزة ستكون طويلة، وأن إسرائيل تكبدت خسائر مؤلمة ف

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: أزمة جوع كبيرة فى غزة مع تشديد الحصار على القطاعحالة من الجوع تنتشر فى قطاع غزة مع تزايد يأس الفلسطينيين الذين يعيشون فى القطاع فى بحثهم عن الخبز والمواد الغذائية الأساسية الأخرى بعد فرض إسرائيل حصارًا شاملًا على القطاع

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕