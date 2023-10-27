خبير اقتصادي: إسرائيل تكبدت خسائر عديدة منذ بدء العدوان

خبير اقتصادي يتحدث عن خسائر إسرائيل الاقتصادية وأضاف"الحلي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج"مصر جديدة" المذاع من خلال قناة"etc"، اليوم الجمعة، أن إسرائيل كان لديهم ارتفاع كبير كل عام في الاستثمار قبل الأزمة الحالية، والصادرات الإسرائيلية حسب آخر إحصائية 165 مليار، و51% منهم من الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن العملة الإسرائيلية كانت مستقرة نسبيا، وخاضعة لآلية السوق الطبيعية، والاقتصاد الإسرائيلي كان اقتصاد قوي وهذا كان وضعه قبل العدوان بيوم واحد فقط. وأردف، أن نتنياهو يكذب كثيرًا من الناحية الاقتصادية، ويحاول تجنب الحديث عن الآثار الجانبية الاقتصادية منذ بدء العدوان، إذ أن إسرائيل تكبدت خسائر عديدة منذ بدئه موضحا أن البنك المركزي الإسرائيلي لجأ لبيع 30 مليار دولار من الاحتياطي لمحاولة حماية العملة الإسرائيلية وحدث انهيار بنسبة 7%، كما أخذ خطوة ثانية أبدى استعداده لتسييل 15 مليار دولار من الاحتياطي.

واستكمل، أنه في النصف الأول من السنة الحالية جاء إسرائيل 2 مليون سائح وأنفقوا 3 مليار دولار، ولكن الآن السياحة توقفت بنسبة 100%، وأوقفت الكثير من شركات الطيران رحلاتها حتى 30 نوفمبر المقبل.

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