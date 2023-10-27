خبير: إسرائيل تقلب الحقائق من أجل تحقيق أهدافها في غزة

خبير في الشؤون الإسرائيلية يتحدث عن الوضع في غزة. وأضاف"أنور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في تغطية خاصة حول أحداث غزة، عبر قناة"سي بي سي"، أن أنطونيو جوتيريش مسؤول الأمم المتحدة يتم اغتياله معنويا في الوقت الحالي من أجل دفاعه عن الشعب الفلسطيني، موضحا أن إسرائيل تعمل على قلب الحقائق من أجل تحقيق أهدافها.

وتابع الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن المعركة في الوقت الحالي معركة وعي، ويجب أن يكون هناك مساندة للقيادة، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من مليون ونصف يهودي غير معترف بيهوديتهم حتى الآن. وأردف، أن نتنياهو يقتل شعبه بأفعاله إذ أنه يوجد 228 شخص إسرائيلي محتجز في قطاع غزة يقوم بقصفهم ويحاصرهم، ويمنع عنهم المياه والكهرباء.

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