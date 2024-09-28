خبيرة علاقات: تحذير أطفالكم من التلاعب اللفظي

وال علاقات الإنسانية شاهندا شاور في حديثها لـ "اليوم السابع" أن هناك بعض الأشخاص يستغلون قربهم من طفلك ويمارسون التلاعب اللفظي عليه، ومنه يصلون إلى بعض الأهداف منها معرفة ما يدور في بيتك أو راتبك أو حتى أنواع الطعام التي تتناوله يومياً، وهو يعتبر أحد الطرق لانتهاك الخصوصية، كما أردفت العلامات التي تدل وبعض الجُمل الشهيرة التي معناها تلاعب لفظي يمكنك تحذير طفلك منها كما يلي.

وتابعت خبيرة العلاقات الإنسانية أن المقارنة طوال الوقت من أحد الأشخاص مثل قول "شايف الولد ده أحسن منك إزاي"، في إشارة لطفلك قد يكون هذا الأمر مزعجاً لطفلك، خاصة لو لم تكن موجوداً معه في الحدث، فلابد أخباره بأنه مميز طوال الوقت، ولا يلتفت لهذا النوع من المقارنات، وأكد عليه أن يخبرك بما قيل له طوال الوقت.

تلاعب لفظي أطفال علاقات تحذير معلومات شخصية

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