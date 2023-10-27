خالد الغندور يتخذ قرارا مفاجئا عقب خسارة الزمالك أمام إنبي

قرر الإعلامي خالد الغندور إيقاف جميع الفعاليات الخاصة بـ كرة القدم بسبب أحداث غزة وقصف قوات الاحتلال لأبراج الاتصال في القطاع، ما أسفر على انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت في القطاع بالكامل.

وشهد قطاع غزة في الساعات القليلة الماضية فقدان الاتصال بالعالم الخارجي بعد قصف أبراج شركات الاتصالات في القطاع، مما أدى لعزلة، وسط هجوم متواصل من قوات الاحتلال في العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر الجاري.

خالد الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك أمام إنبي الليلة بالدوريأعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، عن تشكيل اللاعبين في مباراة اليوم أمام إنبي، والتي تجمع بينهما الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

بعد الهزيمة أمام إنبي.. ماذا قدم أوسوريو في دوري نايل؟تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خسارة مفاجئة أمام إنبي بدوري نايل. اقرأ أكثر ⮕

'اهتفوا لشعب فلسطين'.. شوبير يُطالب جماهير الزمالك بدعم أهالي غزة أمام إنبياهتفوا لشعب فلسطين شوبير ي طالب جماهير الزمالك بدعم أهالي غزة أمام إنبي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

أول تعليق من أوسوريو بعد خسارة الزمالك أمام إنبيأكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه سيطر بشكل كبير على مجريات الأمور في مباراة إنبي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

يومان راحة لفريق الزمالك بعد الخسارة من إنبيقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة انبي التي خاضها الفريق اليوم في مسابقة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

الليلة.. الزمالك في مواجهة صعبة أمام إنبي بالدورييخوض فريق الزمالك، مواجهة صعبة، أمام فريق إنبي، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز . اقرأ أكثر ⮕