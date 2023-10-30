خالد العروسي: نتطلع لاقتناص المناقصة العالمية للتنقيب عن الذهب التى أعلنتها شركة شلاتين للثروة المعدنية

وأضاف العروسي أن الاتحاد يهدف لتوسيع دوائر وعلاقات المستثمرين وخاصة فى الدول الإفريقية التى لا تزال بكر فى كثير من الثروات والمشروعات، كما يخطط الاتحاد لزيادة حجم التبادل التجارى مع تلك الدول وتقليل الاعتماد على الدولار فى الاستيراد.

وأشار العروسي إلى أنه منذ عام 2017 بدأت الشركة الكندية للتنقيب عن الذهب والتعدين التى يتولى مجلس إدارتها فى توجيه الدعوة إلى الشركات التى تعمل فى هذا المجال لتشكيل هذا الكيان ليكون الإتحاد هو المتحدث بإسم شركات التعدين جميعها.

وتابع رئيس الاتحاد الافريقى للتعدين: لدينا فى مصر فرصا هائلة، وخبرات متراكمة، ونسعى لاقتناص المناقصة العالمية للتنقيب عن الذهب التى أعلنت عنها شركة شلاتين للثروة المعدنية، والتى سيعلن عن الفائز فيها خلال أيام لتكون باكورة أعمالنا الكبرى فى مصر. headtopics.com

ودعا العروسى كافة الشركات العاملة فى مجالات التعدين والاسثمار بصفة عامة للانضمام لعضوية الاتحاد والاستفادة من الفرص والعلاقات التى يوفرها لأعضاءه داخل مصر وخارجها.أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي كورة لايف الآن ( 1 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الإسباني {المرينجي يعود}

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