خالد أبو بكر مستنكرا التواطؤ الأمريكي مع الاحتلال: تذبحون الفلسطينيين يا كفرة

ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدبعد مرور نصف قرن على رحيله.. أدب طه حسين مصدر إلهام على الشاشةقوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجوما بحريا تحضيريا على قطاع غزةاستنكر الإعلامي خالد أبو بكر، بيان البيت الأبيض مساء اليوم؛ بشأن رفض التعليق على العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة وترك حرية التصرف للجيش الإسرائيلي.

وقال خلال تقديم برنامج «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، «أي عار في الدنيا على هذا التصريح الأسود»، متابعا: «هذا قتل مع سبق الإصرار، أنتم تذبحون الفلسطينيين يا كفرة، أنتم كفرة». وواصل إدانته لبيان البيض الأبيض واصفا إياه بـ«العار على أمريكا»، مؤكدا أن البيان جرد الولايات من كل نواح الإنسانية، متابعا: «تركوا الأمر لدبابات ومدفعية وصواريخ وطائرات المحتل الإسرائيلي».

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف من العمليات في قطاع غزة منذ قليل؛ بشن ضربات مكثفة على الإنفاق والبنية التحتية. وأفاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تغريدة عبر منصة إكس أن «إسرائيل بدأت للتو حربا برية على قطاع غزة؛ والنتيجة ستكون كارثة إنسانية».الأحد والاثنين.. عمرو الليثي يحاور ياسمين الخيام في برنامج واحد من الناس headtopics.com

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