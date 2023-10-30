خالد زايد: عدد ساعات عمل شباب الهلال الأحمر منذ بداية أحداث غزة وصلت إلى 70 ألف ساعة

وأشار زايد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أنهم استقبلوا حتى 57 طائرة مساعدات من مختلف الدول العربية والصديقة لدعم قطاع غزة، لافتا إلى أنهم استقبلوا طائرتين أمس من فرنسا تحمل مستلزمات طبية.وأضاف أن كل ما تم إرساله لا يزيد عن نقطة في محيط ما يحتاجه قطاع غزة، مطالبا بزيادة حجم المساعدات التي تدخل لقطاع غزة، كاشفا أن عدد ساعات عمل شباب الهلال الأحمر منذ بداية أحداث غزة وصلت إلى 70 ألف ساعة حتى اليوم.

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