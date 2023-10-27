خالد عكاشة: تظاهر الإسرائيليين أمام السفارة المصرية بتل أبيب صفعة مدوية لحكومة نتنياهو

كتب- حسن مرسي:قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن الأهداف السياسية لهجوم إسرائيل العنيف على قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، تتمثل في ترميم سمعة الحكومة الإسرائيلية، التي تعرضت لشروخ عميقة في الثقة من قبل المجتمع الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر، والرأي العام ضاغط بصورة كبيرة على قياداته.

وأضاف "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك شعور بالخسارة الفادحة التي وقعت يوم السابع والثامن والتاسع من أكتوبر، الثلاثة أيام الأولى من عمر الجولة التصعيدية، وهناك ضغط على الحكومة من أجل تنفيذ عملية برية انتقامية.وأشار إلى أن السمعة السياسية للحكومة مهتزة بشدة، مما دفعها لمحاولة الاستعانة بشخصيات من المعارضة وتشكيل حكومة حرب مصغرة، ضم إليها شخصيات لتهدئة الرأي العام، وبالأمس تظاهرت عائلات المحتجزين أمام السفارة المصرية في تل أبيب، ومطالبة مصر بالتدخل.

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيبعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيبعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيبعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيبعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عوائل المختطفين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية بتل أبيبأفاد مصدر رسمي مصري لقناة القاهرة الإخبارية، بأن عوائل المختطفين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية بتل أبيب. اقرأ أكثر ⮕

أسر الإسرائيليين المحتجزين فى غزة يتظاهرون أمام سفارة مصر فى تل أبيبأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن أسر المحتجزيين الإسرائيليين فى غزة نظموا مظاهرة أمام السفارة المصرية فى تل أبيب. اقرأ أكثر ⮕