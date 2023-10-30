خالد زايد: تعاون مستمر منذ اندلاع أحداث غزة بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني

وأضاف «زايد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، أنهم استقبلوا حتى الآن 57 طائرة مساعدات من مختلف الدول العربية والصديقة لدعم قطاع غزة، لافتا إلى أنهم استقبلوا طائرتين أمس من فرنسا تحمل مستلزمات طبية.

وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، أن كل ما تم إرساله لا يزيد عن نقطة في محيط ما يحتاجه قطاع غزة، مطالبا بزيادة حجم المساعدات التي تدخل لقطاع غزة، كاشفا أن عدد ساعات عمل شباب الهلال الأحمر منذ بداية أحداث غزة وصلت إلى 70 ألف ساعة حتى اليوم.متحدث مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة وقت تخفيف أحمال الكهرباء.. فيديوعزة مصطفى عن إلغاء الحفلات والمسرحيات: هيفيد أهلنا في غزة بإيه |فيديو

خالد زايد: عدد ساعات عمل شباب الهلال الأحمر منذ بداية أحداث غزة وصلت إلى 70 ألف ساعةقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، إن هناك تعاون مستمر منذ اندلاع احداث غزة بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، موضحا أن الهلال الأحمر الفلسطيني يرسل كافة الاحتياجات التي يريدونها للعمل على توفيرها لهم. اقرأ أكثر ⮕

«الهلال الأحمر» بعد استقبال 57 طائرة مساعدات لغزة: نقطة في محيط الاحتياجاتتحدث الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، عن التنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني وإسال المساعدات. اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر المصري يرسل ٨٤ شاحنة مساعدات غذائية وانسانية إلى قطاع غزةأعلن الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري عن وصول ٨٤ شاحنة مساعدات غذائية وانسانية ودوائية تابعة للهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة . اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطينى: لن نخلى مستشفى القدس فى غزة رغم تهديدات الاحتلالصرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، اقرأ أكثر ⮕

ملحمة مصرية لتوصيل المساعدات لقطاع غزة.. التحالف الوطنى والهلال الأحمر يواصلان مهمتهما الإنسانية.. أهالى شمال سيناء يتطوعون لخدمة العاملين على المعبر.. و5 آلاف طن نقلتها 55 طائرة و280 شاحنة للمطار.. صوريواصل الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطنى، المهام الإنسانية فى استقبال وتجهيز المساعدات لأهل غزة، ونقلها تباعا عبر معبر رفح لتتسلم للهلال الأحمر الفلسطينى . اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الدولى يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته لمساعدة قطاع غزةأكدت مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولى مى الصايغ، ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته؛ لمساعدة قطاع غزة، مشيدة بدور الهلال الأحمر المصرى الذى يقوم بدور محورى لتنسيق الدعم الدولى اقرأ أكثر ⮕