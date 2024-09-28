خالد يوسف: شماتة العرب بمقتل نصر الله تثير خضة أكثر من الحادثة

تعقيدات أمنية وضيافة كريمة.. كيف وصف عمرو موسى أجواء لقاءاته بحسن نصر الله؟بعد حسن نصر الله.. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز ب حزب الله قبل ختام حفلها بقصر عابدين.. فاطمة سعيد تفاجئ جمهورها بالرقص على «مصر هي أمي»نشر في: السبت 28 سبتمبر 2024 - 10:08 م | آخر تحديث: السبت 28 سبتمبر 2024 - 10:08 م
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج"حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة"الحدث اليوم"، مساء السبت، أن حالة الشماتة من قبل بعض العرب في اغتيال نصر الله تثير"خضة" أكثر من الحادثة في حد ذاتها. ولفت إلى أن حزب الله يمثل المقاوِم الأكبر للصهيونية العالمية، والرابض على أبواب القدس فكيف يمكن الشماتة في موته بغض النظر عن الاختلاف السياسي معه.
وفيما وصف الواقع الراهن بأنه مرعب، وأن هذا اليوم حزين، لكنّه شدد على أن هذا اليوم يجب أن يكون يومًا مجيدًا للفداء.
حسن نصرالله حزب الله خالد يوسف فلسطين مقاومة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
إعلان حزب الله رسمياً استشهاد قائده حسن نصر اللهأعلنت وسائل إعلام لبنانية نقلاً عن مصادر أن هناك أنباء عن تسلم 'نعيم قاسم' منصب أمين عام حزب الله خلفا لـ نصر الله. وأصدر حزب الله اللبنانى بيانا نعى فيه بشكل رسمى استشهاد قائده حسن نصر الله، بعد ساعات من تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال نصر الله في غارات على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكنه لم يشير إلى خليفة قائد الحزب حتى كتابة هذه السطور. وأعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »