خالد يوسف: شماتة العرب بمقتل نصر الله تثير خضة أكثر من الحادثة

تعقيدات أمنية وضيافة كريمة.. كيف وصف عمرو موسى أجواء لقاءاته بحسن نصر الله؟بعد حسن نصر الله.. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز ب حزب الله قبل ختام حفلها بقصر عابدين.. فاطمة سعيد تفاجئ جمهورها بالرقص على «مصر هي أمي»نشر في: السبت 28 سبتمبر 2024 - 10:08 م | آخر تحديث: السبت 28 سبتمبر 2024 - 10:08 م

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج"حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة"الحدث اليوم"، مساء السبت، أن حالة الشماتة من قبل بعض العرب في اغتيال نصر الله تثير"خضة" أكثر من الحادثة في حد ذاتها. ولفت إلى أن حزب الله يمثل المقاوِم الأكبر للصهيونية العالمية، والرابض على أبواب القدس فكيف يمكن الشماتة في موته بغض النظر عن الاختلاف السياسي معه.

وفيما وصف الواقع الراهن بأنه مرعب، وأن هذا اليوم حزين، لكنّه شدد على أن هذا اليوم يجب أن يكون يومًا مجيدًا للفداء.

حسن نصرالله حزب الله خالد يوسف فلسطين مقاومة

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