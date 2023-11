خالد أبو بكر: نرفض مخططات تهجير أهل غزة.. والقضية الفلسطينية «قدرنا»

وأضاف «أبو بكر»، خلال برنامجه «كل يوم»، والمُذاع على قناة «ON»: «أرجو أن ننتبه لما يحدث وأن نعي ذلك.. وربنا يكون في عون متخذ القرار، و واستنكر من الموقف العالمي من الأحداث المتصاعدة، والقصف المستمر على قطاع غزة، من الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أننا أمام حالة إنسانية لا توصف، وشهداء بالآلاف من الكبار والرجال والأطفال، في مشهد يتكرر كل ساعة.

وعلق على وصول الأشقاء الفلسطينيين للعلاج في مصر، قائلًا: «الأعداد ليست كثيرة، ونحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومفيش إنسان بيدخل إلا يكون معروف إزاي وفين وامتى.. وهناك لجان تحقق في كل شخص يدخل الحدود المصرية، وخاصة من رعايا الدول الأجنبية».بعد 26 يوما من حرب غزة.. سيلينا جوميز: «الهاشتاج» لن يغير شيئاانخفاض كبير في أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم«خبز مغموس بالدم»..

