خالد النبوى ضيف محمود سعد فى Sold out

يخوض النجم خالد النبوي ، الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل"إمبراطورية م" مع المخرج محمد سلامة، وهو التعاون الثاني لهما بعد مسلسل راجعين يا هوا. مسلسل"إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الايام المقبلة بعد الأنتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

ويعد مسلسل"امبراطورية م" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سوياً في مسلسل"راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

