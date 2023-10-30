خاص.. سر غياب كهربا والشحات أمام صن داونز

وقال المصدر في تصريحات خاصة:"تشكيل كولر الذي شهد استبعاد محمود كهربا وحسين الشحات، كان على أساس الـ180 دقيقة وليس الـ90 دقيقة، المدير الفني وضع في الاعتبار وجود مواجهة أخرى حاسمة في القاهرة بعد ساعات قليلة".

وأضاف:"حسين الشحات ومحمود كهربا سيكون لهما دور كبير في مواجهة الإياب، بعدما فضل المدير الفني عدم إجهادهما خلال لقاء الذهاب". وتعافى محمود كهربا بشكل كبير من الشد الذي تعرض له في الساعات الماضية ليصبح ضمن الحسابات خلال لقاء الإياب، في الوقت الذي يعتبر خلاله حسين الشحات من العناصر المهمة في الخط الأمامي للفريق.

وصلت، صباح اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة قادمة من جنوب إفريقيا بعد انتهاء مباراة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.خبير: برامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف بشكل أساسي تعميق القطاع الصناعي headtopics.com

الأهلي يحسم مصير كهربا من مواجهة صن داونز في العودةالأهلي يحسم مصير كهربا من مواجهة صن داونز في العودة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الأهلي يحسم مصير كهربا من مواجهة صن داونز في العودةالأهلي يحسم مصير كهربا من مواجهة صن داونز في العودة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'هناك بديل'.. سيف زاهر يصدم جمهور الأهلي بشأن غياب كهربا أمام صن داونزصرح الإعلامي سيف زاهر، عن احتمالية غياب لاعب الفريق محمود كهربا، في لقاء صن داونز الذي يقام اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإفريقي. اقرأ أكثر ⮕

مفاضلة بين رضا والشحات للمشاركة أساسيا مع الأهلي أمام صن داونزيفاضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بين الثنائي رضا سليم وحسين الشحات لاختيار أحدهما في المشاركة أساسيا وقيادة مركز الجناح الأيسر في مباراة صن داونز غدا الأحد اقرأ أكثر ⮕

أمير عبد الحميد: غياب الشحات عن الأهلى أمام صن داونز 'علامة استفهام'أكد أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن غياب حسين الشحات عن مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز علامة استفهام. اقرأ أكثر ⮕

قرار جديد لـ كولر بشأن مشاركة إمام عاشور في مواجهة صن داونزقرار جديد لـ كولر بشأن مشاركة إمام عاشور في مواجهة صن داونز | مصراوى اقرأ أكثر ⮕