خاص|طارق صبري لـ 'الشعب الفلسطيني: قدمتوا أمثلة في التضحية والبطولة.. والمظالم سترد لأصحابها

وقال طارق صبري في تصريحات خاصة ل"الفجر الفني":"ربنا معاكوا انتوا بتعطوا مثال في التضحية والبطولة، وإحنا كمصريين وليس فنانين نفسنا نقدم حاجات كتير أوي ليكم، ومبنعملش غير أقل القليل وده غصب عننا، بسبب أحكام وقوانين دولية وسياسية".

وأضاف طارق صبري:"إن شاء الله محنة وتطلعوا منها والمظالم ترد لأصحابها لأن أنتوا أصحاب الأرض وأصحاب الحق ومحدش يقدر يقول حاجة غير كده".ومن ناحية أخري، عرض للفنان طارق صبري مؤخرا حكاية"ماتيجي نشوف" من مسلسل 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفي محمود، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها عبر شاشة ON.

مسلسل 55 مشكلة حب مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما. headtopics.com

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