خارجية إسرائيل: حادث مصر اليوم جاء بسبب صواريخ وطائرات أطلقها الحوثيون

مراسل القاهرة الإخبارية: واشنطن تعمل على إيجاد ممر آمن للمدنيين في غزةوسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي متواصل جنوب غزة ورفح وخان يونسالقاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طاباالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

مراسل القاهرة الإخبارية: واشنطن تعمل على إيجاد ممر آمن للمدنيين في غزةوسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي متواصل جنوب غزة ورفح وخان يونسالقاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طاباالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

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البنتاجون: سنرسل بطاريتي صواريخ لدعم القبة الحديدية في إسرائيلأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية &171;البنتاجون&187;، أنها سترسل بطاريتي صواريخ لدعم القبة الحديدية في إسرائيل اقرأ أكثر ⮕

سقوط 4 صواريخ في محيط تل أبيبسقطت 4 صواريخ في مناطق مأهولة في محيط مدينتي تل أبيب وريشون لتسيون الإسرائيليتين ، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء روسيا اليوم . اقرأ أكثر ⮕

محمد الباز يكشف سببين وراء موافقة إسرائيل على هدنة مشروطةقال الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، إن حديث إسرائيل عن استعدادها قبول تهدئة في غزة بشروط، جاء نتيجة جهود حقيقية تبذلها مصر بالتنسيق مع أطراف مختلفة على اقرأ أكثر ⮕

المركزي: مصر سددت 17.7 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خارجية خلال 9 أشهرمصر تسدد فوائد وأقساط ديون خارجية في الربع الثالث من 2023 بقيمة 5.835 مليار دولار اقرأ أكثر ⮕

بيان مشترك بين مصر و8 دول عربية بشأن التصعيد في فلسطينأصدر وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت والمغرب، اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا. اقرأ أكثر ⮕

نتانياهو: سيتعين عليّ تقديم أجوبة بشأن الإخفاقات الأمنيةإسرائيل تقصف غزة بسبب طوفان الاقصى اقرأ أكثر ⮕