خادم الحرمين وولى العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة قطاع غزة

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس"،أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAWABANEWS: خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة قطاع غزةوجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الملك السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزةوجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: عاجل.. السعودية تطلق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزةوجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة ساهم .

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: بالخرائط التفاعلية.. كيف أصبح ملايين الإسرائيلين تحت نيران صواريخ المقاومة؟تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمقاومة ترد بإطلاق الصواريخ

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: صدمة بشأن الاحتياجات.. مفوض الأونروا يزور غزة: مستمرون في عملنا بالقطاعيجري المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، زيارة إلى قطاع غزة،

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: المقاومة تطلق رشقة صاروخية جديدة تجاه النقب وبئر السبعقالت قناة العربية الإخبارية بإطلاق رشقة صاروخية جديدة تجاه النقب وبئر السبع، وذلك بالتزامن مع بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕