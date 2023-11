حياة كريمة.. قفزات كبيرة فى معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة بأسوان.. الانتهاء من وحدات الإدارة المحلية بكافة المراكز.. 19 مشروعاً بتكلفة إجمالية 152 مليون جنيه.. وتضم 7 أسواق و6 مواقف سيارات و6 وحدات إطفاء.. صور

ومن مشروعات حياة كريمة بأسوان المشروعات التي تندرج تحت مسمي مشروعات الإدارة المحلية بمحافظة أسوان، حيث تم قطع شوط كبير في الموقف التنفيذي للمشروعات التى تنفذها وزارة التنمية المحلية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تبلغ 19 مشروعاً بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 152 مليون جنيه وتضم 7 أسواق و6 مواقف سيارات، بالإضافة إلى 6 وحدات إطفاء موزعين على مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو منها إنشاء وحدة إطفاء جعفر الصادق بسلوا بحرى بنسبة 100%، بالإضافة إلى موقف سيارات قرية الكفور غرب...

وجارى استلام المشروعات المستهدفة والانتهاء من توصيل المرافق؛ وتذليل أي عقبات تواجه عمليات تنفيذ باقى المشروعات المخططة لسرعة الإنتهاء منها لدخولها الخدمه، وفي مركز كوم أمبو، يجري تنفيذ مشروع إنشاء مجمع مواقف وسويقات غرب وشرق مدينة كوم أمبو بتنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة، والذى يضم موقف روؤف لسيارات السرفيس، والمقام على مساحة 16 ألفا و800 م2، وبتكلفة 47 مليون جنيه، حيث سيستوعب 232 سيارة ميكروباص، بجانب منطقة الخدمات والتى ستشمل 19 محل تجارى، وكافتيريا...

من ناحية أخري، وفي اطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، فإن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروعا تم الإنتهاء منها، فيما جارى العمل ب 990 مشروعا آخرين، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجعا وعزبةجدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية...

