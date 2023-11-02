حياة كريمة.. تحسين مستوى معيشة 30 ألف مواطن و700 مشروع فى 149 عزبة بالقليوبية

وتخللت المبادرة على مدار أيامها الثلاث عدد من الخدمات والأنشطة الترفيهية والرياضية، منها أنشطة ترفيهية للأطفال ومسرح حكي للأطفال وكذلك مسرح للعرائس، وقافلة طبية لعيادات "الأطفال والنساء والعظام والباطنة"، بالإضافة إلى قافلة بيطريةوأكد مصطفي السيد منسق المبيادرة بمحافظة القليوبية، أنه تم مساعدة 75 غارم وغارمة، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، لإجراء الفحص الاجتماعي للحالات وتحديد الأولويات واستهدفت المبادرة تحسين مستوى معيشسة أكثر من 30 ألف نسمة بقرية نوي.
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