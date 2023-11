حياة كريمة.. تحسين معيشة 30 ألف مواطن و700 مشروع فى 149 عزبة بالقليوبية

وتخللت المبادرة على مدار أيامها الثلاث عدد من الخدمات والأنشطة الترفيهية والرياضية، منها أنشطة ترفيهية للأطفال ومسرح حكي للأطفال وكذلك مسرح للعرائس، وقافلة طبية لعيادات "الأطفال والنساء والعظام والباطنة"، بالإضافة إلى قافلة بيطريةوأكد مصطفي السيد منسق المبيادرة بمحافظة القليوبية، أنه تم مساعدة 75 غارم وغارمة، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، لإجراء الفحص الاجتماعي للحالات وتحديد الأولويات واستهدفت المبادرة تحسين مستوى معيشسة أكثر من 30 ألف نسمة بقرية نوي.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: حياة كريمة.. تحسين مستوى معيشة 30 ألف مواطن و700 مشروع فى 149 عزبة بالقليوبيةلم تترك قطاعا إلا وتوغلت فيه وأثمرت بجهد وعرق المصريين، لتؤكد على أن المصريين قادرون على النهوض بوطنهم والانتقال بمستوى الخدمات لمستوى يليق بالمواطن المصري.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: حياة كريمة.. أنت الحياة تقدم آلاف الخدمات المجانية لأهالي القاهرة (صور)واصلت مبادرة 'أنت الحياة' تقديم خدماتها للمواطنين في إطار الأعمال المقدمة ضمن المباردة الرئاسية الأكبر من نوعها 'حياة كريمة'، والتي تستهدف خدمة 60 مليون مواطن مصري في المناطق الأكثر احتياجا.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: إجراء 29 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالقليوبيةأعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية أنه جري إجراء 29622 عملية جراحية بالقليوبية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في إطار تحسين الخدمة الصحية

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: مؤسسة 'حياة كريمة' تطلق مبادرة 'أنت الحياة' في محافظة القليوبيةمؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة أنت الحياة في محافظة القليوبية | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: 'صحة قنا': قافلة طبية بقرية دير النواهض الأربعاء والخميسفي إطار خطة الدولة حياة كريمة والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

BALADTV: مستشار وزير الإسكان: القيادة السياسية متمسكة باستكمال مشروع حياة كريمةأعلن أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمرافق، أن القيادة السياسية متمسكة باستكمال مشروع 'حياة كريمة' وتنفيذ مرحلتها الث

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕