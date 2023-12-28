حياة كريمة في قرى ديرمواس وأبوقرقاص

حياة كريمة فى قلب قرى ديرمواس وأبوقرقاص.. وحدة إطفاء وسوق حضارية وإسعاف ومستشفى مركزى أبرز المشروعات.. تنفيذ 6500 مشروع بتكلفة تزيد عن 140 مليار جنيه خلال 9 سنوات بمختلف القطاعات.





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