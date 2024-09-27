حياة مكسورة في ظلّ حربٍ لا نهاية لها

مريم، في الثامنة والعشرين من عمرها، كانت تعيش حياتها كما يفعل الكثيرون في الضاحية الجنوبية. حياة بسيطة، مليئة بالأحلام الصغيرة التي تضيء أيامها. شقيقها الأصغر كان محور عالمها، طالب جامعي يدرس التمريض، شاب متفائل، يبتسم للحياة رغم كل ما يحيط بهما من صعوبات. كرة القدم كانت هوايته، وكان يحلم بمستقبل مليء بالفرص والفرح. لم يكن له أي علاقة بالسياسة، ولم يشترك في الصراعات التي تدور حولهما.لكن في ليلة واحدة، تحطمت كل تلك الأحلام.

تتحدث مريم عن شقيقها وكأنها تتحدث عن جزء من روحها قد اقتُلع منها. تقول بصوت متهدج:"لم يكن له علاقة بما يجري حولنا. لم يكن مقاتلاً، ولا سياسياً. كان فقط شابًا يحلم، مثل أي شاب آخر". تُكمل وهي تغالب دموعها:"كيف انتهى به الأمر هنا؟ كيف سُرق منا بهذه الوحشية؟". وفي النهاية، تجد مريم السلوى الوحيدة في صورة شقيقها التي تحتفظ بها. تقترب منها وتطبع قبلة رقيقة على زجاج الإطار، كأنها تحاول أن تبعث له برسالة أخيرة:"الآن، هو في مكان آمن. لا يمكن لأحد أن يصل إليه. هو الآن في الصورة، حيث لا يمكن لأحد أن يؤذيه".أخبار الآن أجرت لقاء مع ايتى هيجنز نائبة ممثل منظمة يونيسيف في لبنان عن المأساة الإنسانية في لبنان، حيث وصل أكثر من 70,000 نازح داخليًا خلال أربعة أيام، مع الأطفال الذين ينامون في المدارس بعيداً عن منازلهم.

"تعمل يونيسف في لبنان منذ سنوات، بالتعاون مع أكثر من 70 شريكًا محليًا ودولياً. نحن نثمن العمل الجاد للعمال في الخطوط الأمامية الذين يستمرون رغم العنف. العديد من الشركاء المحليين من المنظمات غير الحكومية قد تم تهجيرهم بأنفسهم وفقدوا أفرادًا من عائلاتهم، ومع ذلك لا يزالون يقومون بتوزيع الطعام والوجبات الساخنة والبطانيات والمراتب ومجموعات النظافة".

"حالياً، نشهد زيادة في العنف في لبنان، بما في ذلك تدمير البنية التحتية المدنية. كانت يونيسف تدعم شركات المياه في لبنان لسنوات، حيث بنت محطات ضخ المياه ومعامل معالجة المياه العادمة لضمان توفر مياه شرب آمنة للملايين. مؤخرًا، تشير التقارير إلى أن العديد من هذه المنشآت قد دمرت أو أصبحت غير قابلة للتشغيل، مما يعقد عودة الأسر إلى منازلها وسبل عيشها".

رحلة نزوح استغرقت 15 ساعة، قطعها أبو جلال من الجنوب بلدة النبطية إلى الشمال بواسطة دراجته النارية التي لم تخذله طوال الطريق، حتى هو لا يصدّق كيف حصل ذلك، يقول،"أخذت قرار باللحظة نفسها، حتى أننا لم نتمكّن من لملمة أغراضنا، كان قراراً مجنوناً، إلاّ أنه الوحيد، لا أمتلك سيارة، فإمّا الموت بالغارات التي أصبحت قريبة من منازل المدنيين ومراكز حزب الله، أو المجازفة لأنه الحلّ الوحيد".

أما على الصعيد الإنساني، فإن الوضع في بيروت كارثي. مأساة بشكل كامل، الناس تفترش الأرض في بعض الأماكن. حتى من هم في المدارس لا يطلقون المساعدات الكافية. نحن كهيئات مجتمع مدني نتحرك ونساعد بقدر المستطاع. اليوم، مثلاً، لدينا حملة دفة، ونعاني من تحدٍ كبير لإيجاد فرشات بشكل كافٍ. لا يوجد فرشات كافية نظراً للحاجة الكبيرة. وزعنا الآلاف وسنستمر بالتوزيع، نحن والكثير غيرنا.

نزحت أم حسين مع إبنها الأصغر، وزوجته، وأولاده الصغار من بلدة المجادل الجنوبية إلى"معهد بير حسن الفني" الذي فتح أبوابه لإستقبال النازحين الذين تجاوز عددهم الـ 40 ألف مهجّراً بحسب الإحصاءات الأخيرة التي نشرتها وحدة إدارة الكوارث وتابع:"المشكلة الأساسية هي أن ما قام به حزب الله عبر العقود الماضية قد فرغ الحزب وسلاحه من هدفه الأساسي، وهو حماية لبنان وقتال إسرائيل. ما يحصل الآن يؤكد وجود هوة كبيرة بين قاعدة حزب الله والحزب نفسه لأكثر من سبب. أولاً، حزب الله يدّعي بأنه قادر على حماية اللبنانيين، وخصوصاً الشيعة منهم، لكنه برهن أنه غير قادر على ذلك. بسبب الانفجارات، مثل انفجار 'البيجر' و'التوكي ووكي'، ظهر عدم قدرته على حماية مقاتليه".

يشرح رباح حول الفساد الداخلي في حزب الله ويشير إلى تدهور الثقة بين القيادة والمقاتلين، مسلطاً الضوء على التناقض بين نشاط الحزب في سوريا وبين تقاعسه في الدفاع عن لبنان أنا أعتقد أن هناك سباقًا بين جيش الاحتلال وعامل الطقس. لا أحد يتحدث عن عامل الطقس. طقس لبنان في هذه الفترة بدأ الشتاء. الطقس لا يعطي أفضلية لجيش الاحتلال، خاصة سلاح الجو. الجيش مجهز، لكنه لا يمكنه التغلب بسهولة على عوامل الطقس. عندما تكون هناك كثافة من الغيوم، وهذا أمر مهم لأن جبهة لبنان تحتوي على جبال ووديان، مما يعيق الرؤية والاستطلاع، ولا تكون الأمور دقيقة كما في غزة، التي تعتبر سهلًا على الشاطئ ويسهل الاستطلاع فيها.

حرب نزوح ضحية مأساة فلسطين

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