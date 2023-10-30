حنان مطاوع تروج لمسلسل «صوت وصورة» بعد نجاح حلقاته الأولى

صور من كواليس مسلسل «صوت وصورة»، وهو مشهد جمع بينها وبين ابنتها بعد خروجها من السجن، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، والعمل من إنتاج «أروما استديوز» للمنتج تامر مرتضى.، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلاني، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر.

- المسلسل يتكون من 30 حلقة، ويجسد الفنان وليد فواز دور زوج الفنانة حنان مطاوع خلال الأحداث، ويقدم صدقي صخر دور محامِ أمام الفنانة حنان مطاوع.تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.مسلسل «صوت وصورة» يعرض عبر شاشة مجموعة قنوات DMC وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء فيما يعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحا وللمرة الثانية الساعة 3 عصرا، من يوم السبت إلى الأربعاء. headtopics.com

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