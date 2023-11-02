حمل رؤوس نووية.. كوريا الشمالية تختبر صاروخا تكتيكيا ذو قدرات خاصة| شاهد

ووفقا لوكالة"يونهاب" الكورية الجنوبية، بدأت التدريبات التي تستمر ثلاثة أيام، والتي يشارك فيها أكثر من 5.400 جندي كوري جنوبي وأمريكي وحوالي 300 قطعة مدفعية، الأربعاء في جميع أنحاء البلاد وسط تجدد الاهتمام باستعداد سول"ضد قصف مدفعي محتمل من كوريا الشمالية في أعقاب الهجوم المفاجئ الأخير لحركة حماس على إسرائيل".

وذكرت الوكالة أن كوريا الشمالية تستخدم حوالي 340 قطعة مدفعية بعيدة المدى على طول الحدود بين الكوريتين، وتستهدف بشكل مباشر منطقة سول الكبرى - التي يسكنها حوالي نصف سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

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AKHBARELYOM: من جديد..زعيم كوريا الشمالية يتضامن مع القضية الفلسطينيةأعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ،اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع فلسطين وذلك عبر تغريدة كتبها بحسابه الرسمي بموقع 'اكس' أرفقها بصورة للعلم الفلسطيني جنبا إلى جنب مع علم كوريا الشمالية.

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ELBALADOFFİCİAL: معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملةذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمر بدعم الفلسطينيين، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذكرت الصحيفة أن هذا التقرير جاء وفقا لوكالة الاستخبارات

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ELBALADOFFİCİAL: حدث ليلا| معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس....وطرد عارضة أزياء بسبب فلسطينينشر موقع “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، والتي من أهمها:ينشر موقع “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، والتي من أهمها:ينشر موقع “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، والتي من...

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ELBALADOFFİCİAL: كوريا الشمالية ترسل مليون قذيفة لروسيا مقابل قمر اصطناعي للتجسسبعد زيارته التاريخية لروسيا، قالت الاستخبارات الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالي أرسل مليون قذيفة إلى روسيا مقابل المساعدة في إطلاق قمرها الصناعي للتجسس. وقال جهاز المخابرات الوطنية في سيول، إن كوريا الشمالية أرسلت ما يكفي من قذائف المدفعية لروسيا لمدة شهرين. حسبما ذكرت شبكة “ABC” الأمريكية.

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جريدة الفجر: رويترز: زعيم كوريا الشمالية أصدر أوامر لإيجاد طرق لمساعدة الفلسطينيينأفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بأن جهاز مخابرات كوريا الجنوبية، قال إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أصدر أوامر لإيجاد طرق لمساعدة الفلسطينيين. ‏وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

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