حملات للنظافة وغلق نقاط تجمع القمامة بجوار المنشآت الحيوية بمراكز ديروط والبدارى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حرصه الدائم علي الإرتقاء بمستوي النظافة للحفاظ علي البيئة، وحث رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاهتمام بمنظومة النظافة لإعادة الشكل الحضاري اللائق إلى المحافظة، مشيرًا إلي تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة لرفع مستوي المنظومة بمختلف مراكز وقرى المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

ولفت محافظ أسيوط إلي ضرورة نقل أماكن تجمع القمامة بعيدًا عن المنشآت الحيوية حفاظًا علي الصحة العامة، وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط، والبداري، وحي شرق حملات نظافة مكبرة حيث قامت الوحدة المحلية بجرف سرحان بقري بني يحيي، وشلش والشراقوة بمركز ومدينة ديروط برفع القمامة وتحميلها علي القلابات لتفريغها في المكان المخصص لها، وتم تمشيط الشوارع الرئيسية والعمومية باللودر، كما تم رفع المخلفات بجوار السكة الحديد حتى مزلقان نزلة عبد اللاه مروراً بقرية الشراقوة بحرى، وتم تمشيط جسر الرياح...

محافظ أسيوط: حملات للنظافة وغلق نقاط تجمع القمامة بجوار المنشآت الحيويةأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حرصه الدائم علي الإرتقاء بمستوي النظافة للحفاظ علي البيئة وحث رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإهتمام بمنظومة النظافة لإعادة الشكل الحضاري اللائق للمحافظة اقرأ أكثر ⮕

ضبط 2 طن مخصبات مجهولة المصدر وتحرير 25 محضرًا تموينيًا في البحيرةتمكنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع مباحث التموين من ضبط 2 طن مخصبات مجهولة المصدر وتحرير 25 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات بمراكز المحافظة. اقرأ أكثر ⮕

حملات نظافة وأعمال تجميل وإنارة بمركز بيلا فى كفر الشيخ.. صورتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وإزالة الإشغالات وتحسين الخدمات والمرافق.. اقرأ أكثر ⮕

«صحح معلوماتك».. أقراص المضاد الحيوي لا تقل فاعلية عن الحقنصححت هيئة الدواء المصرية المعلومة الخاطئة التي يعتقدها البعض بأن فاعلية المضادات الحيوية المتوفرة على شكل أقراص أقل من المضادات الحيوية المتوفرة على شكل أمبول أو فيال. اقرأ أكثر ⮕

شهيد في الليلة الأعنف.. فلسطينية تفترش الأرض وتبكي بحرقة بجوار جثمان ابنها (فيديو)بثت وسائل إعلام مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تفترش الأرض وتبكي بحرقة بجوار جثمان ابنها. اقرأ أكثر ⮕

استشاري مناعة يحذر من استخدام المضادات الحيوية في علاج «برد المروحة»حذر استشاري المناعة، الدكتور امجد الحداد، من استخدام المضادات الحيوية في علاج برد المروحة، وقال المضادات الحيوية لا تعالج برد المروحة، وعلى المواطنين معرفة خطور اقرأ أكثر ⮕