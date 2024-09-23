حملة لتطعيم طلاب المدارس ضد التهاب السحائي بمحافظة الشرقية

والإدارات الصحية بالمحافظة، حملات ل تطعيم طلاب المدارس ضد مرض ال التهاب السحائي ، وال تطعيم الثنائي بمدارس الريف بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة مريم محمود مسئولة ال تطعيم ات بالمديرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء ال تطعيم ب المدارس .

وأوضح الدكتور هاني جيمعة وكيل الوزارة، بأن صحة الشرقية تستهدف تطعيم 534 ألفا و202 طالب ضد الالتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، منهم 183 ألفا و678 طالبا بمدارس الحضر وعدد 350 ألفا و524 طالبا بمدارس الريف، وأيضاً تطعيم 381 ألفا و542 طالبا بالتطعيم الثنائي للصف الثاني والرابع الابتدائي، منهم 102 ألفا و181 بمدارس الحضر، وعدد 279 ألف 361 بمدارس الريف بمحافظة الشرقية.

وأكد الدكتور هاني جميعة بأنه يتم التطعيم من خلال الفرق الطبية المدربة، كما تم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوفير المستلزمات اللازمة لها، وشدد وكيل الوزارة على الفرق بتطعيم جميع الطلبة المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التطعيم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، حفاظا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.ظهور مشكلة فى "تاتش" iPhone 16 Pro ..

التهاب السحائي تطعيم المدارس الشرقية وزارة الصحة

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