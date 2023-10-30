حملات رقابية مكثفة على الأسواق بأسوان لمتابعة تطبيق مبادرة ضبط الأسعار

واصل رؤساء مدن محافظة أسوان، اليوم الاثنين، المتابعة الدورية والميزانية بالأسواق لتطبيق منظومة ضبط أسعار السلع الأساسية والالتزام بتخفيضها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتخفيف عن كاهل المواطنين.

كما تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سلسلة الحملات التموينية والتفتيشية الجاري تنفيذها للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات الإستهلاكية بمختلف المراكز والمدن. وشدد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان التأكيد على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25%، مع ضرورة التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.

من جانبه أكد محمود عليان رئيس مدينة السباعية بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان تم المرور على المحلات التجارية للتأكد من توافر السلع الأساسية وغيرها من السلع الغذائية اللازمة دون إستثناء، مع الإطمئنان على وجود إنخفاض بالأسعار وخاصة السلع الـ 7 المحددة. headtopics.com

كما أوضح نور حسانين سكرتير مدينة البصيلية بأنه بالتنسيق مع إدارة التموين تم تنظيم حملة على الأسواق أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة منها محاضر عدم إعلان وإغلاق وشهادات صحية وتعدى وتعطيل عمل. وفى نفس السياق أشار أحمد رمضان نائب رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه تم المرور على محلات الجزارة والسوبر ماركت ومحلات بيع الدواجن بقروي قورته للتأكيد علي ضبط الأسعار وتوافر السلع الأساسية والإستهلاكية بالكميات والجودة المطلوبة.

ومن جانبه أكد على ياسين رئيس مدينة كلابشة على مواصلة المرور الميدانى لتفقد الأسواق والمحال التجارية لمتابعة الإلتزام بالأسعار المخفضة من أجل التخفيف عن كاهل الأهالى والمواطنين وسد احتياجاتهم بالشكل المطلوب.لكسر شوكة صن داونز.. أول قرارات الأهلي لحسم الصعود إلى نهائي الدوري الإفريقيرقم سلبي للأهلي وناقوس خطر في عصر السويسري كولر headtopics.com

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