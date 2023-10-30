حملات مكبرة لإزالة التعديات على الشبكات ومواجهة سرقة مياه الشرب بإقليم القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، عن انطلاق حملات مكبرة بمحافظات"السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، للتفتيش على المشتركين لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع"وصلات الخلسة" التى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل.

وقف تنفيذ 3 محاولات بناء بدون ترخيص بمركز القنطرة غرب في الإسماعيلية وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن تلك التعديات علي خطوط وشبكات مياه الشرب تؤثر بشكل كبير على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين. ولفت إلى أن تلك الحملات لإزالة التعديات تتم بشكل منتظم عن طريق الإدارة العامة للرقابة والمتابعة والتفتيش بالشركة برئاسة اللواء هشام درويش، وتساهم فى توفير خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لجموع المواطنين على مستوى محافظات إقليم القناة.

وقال رئيس شركة مياه القناة، إن الحملات المكبرة تستهدف أيضاً ورش غسيل وتشحيم السيارات التي تستخدم مياه الشرب في غسيل السيارات، بالإضافة إلى التفتيش على المشتركين لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة، والتي يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، والمستفيدين من خدمة الصرف الصحي دون سداد مستحقات الشركة. headtopics.com

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن هناك إجراءات رادعة ضد سرقة المياه، لافتا إلى أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات. وأكد أن الشركة ستستمر فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة وأفضل لمواطنى إقليم القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، ان الحملة المكبرة أسفرت حتي الآن عن ضبط عدد من وصلات الخلسة، التي قام بها بعض الأهالي لسرقة مياه الشرب، بالإضافة الي إزالة عدد من التعديات علي شبكات مياه الشرب. وأشار إلى أن هذه الوصلات الخلسة تسبب تقليص كميات المياه، وعدم توفيرها للمواطنين المشتركين بالإضافة إلى تكبد الشركة خسائر تكلفة إنتاج مياه مهدرة بسبب التعديات، مشددا على أن تلك الحملة المكبرة مستمرة. headtopics.com

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