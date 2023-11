حملة بيئية مكثفة تُطبق بنجاح في حي شمال الغردقة للحفاظ على صحة المواطنين

تم تنفيذ الحملة من خلال زيارات ميدانية إلى مجموعة من المحلات الخدمية والمطاعم في مناطق متنوعة من الحي، بما في ذلك منطقة الوفاء والأمل والشهر العقاري القديم، ومنطقة حفر الباطن، بالإضافة إلى كافتيريا موقف السيرفيس وشارع التربية والتعليم.التزام بالتشريعات البيئيةتأكدت اللجنة من التزام المحلات المعنية بالقرار الصادر عن المحافظ بتوفير باسكت سعة 120 لترا أمام المحلات، وعدم استخدام أكياس البلاستيك وفقًا لقانون 202 لعام 2020.

