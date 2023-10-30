حملات لإزالة أعمال البناء المخالف في نطاق حي العامرية أول بالإسكندرية

11:56 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023أكد السيد موسى، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، أن حملات الحي مستمرة تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وأشار «موسى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه خلال الحملات تجرى رصد مخالفة أعمال بناء بدون ترخيص على أرض زراعية بنطاق الحي، وعلى الفور جرى التعامل مع المخالفة، وإيقاف الأعمال وإزالة البناء المخالف.وأضاف رئيس حي العامرية أول، أنه جرى شن حملة تحت إشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي، وأزالت إدارتي إشغال الطريق و

، ووحدة التدخل السريع، وجميع الإدارات المعنية، أعمال البناء المخالف بمنطقة مساكن الحرية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، كما جرى إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع جراج السني، عبارة عن صب سقف دور أول علوي. headtopics.com

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