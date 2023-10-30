حملات مرورية مكثفة تضبط 627 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين.عاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى..

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خلال 24 ساعة.. تحرير 627 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذةشنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة؛ لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين؛ للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق. اقرأ أكثر ⮕

أمن الغربية يحرر 231 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والمركباتحررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة. اقرأ أكثر ⮕

أمن الغربية يحرر 156 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والمركباتضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة. اقرأ أكثر ⮕

إزالة 38 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرةشنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة.. اقرأ أكثر ⮕

تحرير 2066 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونيقامت الحملات المروية، بتحرير 2066 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الإلتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية. اقرأ أكثر ⮕

خلال 24 ساعة.. تحرير 2212 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونيقامت الحملات المروية، بتحرير 2212 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الإلتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية. اقرأ أكثر ⮕