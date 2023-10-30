حملات المقاطعة على الإنترنت.. ماجستير بامتياز بإعلام المنصورة

حصلت الباحثة ميريهان محمود عبدالمنعم سيف، على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى، في رسالة بعنوان"تعرض الجمهور المصري لحملات مقاطعة المنتجات الفرنسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقته بالسلوك الشرائي"، (دراسة ميدانية) من قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة.

وتشكلت لجنة الإشراف والحكم من الدكتورة ثريا أحمد البدوي، أستاذ العلاقات العامة والإعلان، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، رئيسًا ومناقشًا، والدكتورة أماني ألبرت أديب، أستاذ العلاقات العامة والإعلان، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مشرفًا رئيسيًا وعضوًا، والدكتورة مروى السعيد السيد، أستاذ العلاقات العامة والإعلان المساعد بكلية الأداب قسم الإعلام، جامعة المنصورة، عضوًا ومناقشًا، والدكتورة هدى إبراهيم الدسوقي، مدرس العلاقات العامة...

وحاولت الرسالة رصد مدى تعرض الجمهور المصري لحملات مقاطعة المنتجات الفرنسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومعرفة تأثير هذا التعرض لتلك الحملات على سلوكهم الشرائي، وخلصت إلى عدة نتائج متعددة، حيث جاء الدافع الديني في مقدمة دوافع تفاعل ومشاركة الجمهور في حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية عبر الشبكات الاجتماعية، وجاء تعرض الجمهور لحملات مقاطعة المنتجات الفرنسية عبر الشبكات الاجتماعية سبباً في كراهيتهم للعلامة التجارية. headtopics.com

وأشارت الدكتورة مروى السعيد إلى أن الموضوع مميز لأنه ربط مقاطعة المنتجات بالسلوك الشرائي، واستخدم نموذج مناسب وهو كراهية العلامة التجارية، ووظف نقاطه في التعرف على رأي الجمهور عينة الدراسة.الدوري الأفريقي.. موعد مباراة الأهلى القادمة أمام صن داونز والقناة الناقلة

إزالة 38 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرةشنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة.. اقرأ أكثر ⮕

ضبط 16 مخالفة إدارية في حملة بنجع حمادي بقناحملات رقابية على أسواق قنا لمتابعة الأسعار وصلاحية المنتجات الغذائية اقرأ أكثر ⮕

كيف يحصل الصحفيون في غزة على الإنترنت؟.. يخاطرون بحياتهم لنقل الصورةبصعوبة بالغة يحصل الصحافيين على الانترنت في قطاع غزة يقفون فوق المنازل حتى تلتقط هواتفهم إشارة اقرأ أكثر ⮕

هل يمكن لأهالي غزة الحصول على خدمة الإنترنت عبر ستارلينك؟هل يمكن لأهالي غزة الحصول على خدمة الإنترنت عبر ستارلينك | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

خلال 24 ساعة.. تحرير 627 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذةشنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة؛ لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين؛ للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق. اقرأ أكثر ⮕

بعد حملات المقاطعة.. ماذا فعلت الشركات الداعمة لدولة لاحتلال لإنعاش المبيعات؟تتواصل حملات مقاطعة الشركات الداعمة لدولة الاحتلال على مدار الأيام المنقضية، منذ بداية الحرب على غزة، التي بدأت يوم 7 من شهر أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕