حملات المقاطعة على الإنترنت.. ماجستير بامتياز بإعلام المنصورة

حصلت الباحثة ميريهان محمود عبدالمنعم سيف، على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى، في رسالة بعنوان"تعرض الجمهور المصري لحملات مقاطعة المنتجات الفرنسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقته بالسلوك الشرائي"، (دراسة ميدانية) من قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة.
وتشكلت لجنة الإشراف والحكم من الدكتورة ثريا أحمد البدوي، أستاذ العلاقات العامة والإعلان، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، رئيسًا ومناقشًا، والدكتورة أماني ألبرت أديب، أستاذ العلاقات العامة والإعلان، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مشرفًا رئيسيًا وعضوًا، والدكتورة مروى السعيد السيد، أستاذ العلاقات العامة والإعلان المساعد بكلية الأداب قسم الإعلام، جامعة المنصورة، عضوًا ومناقشًا، والدكتورة هدى إبراهيم الدسوقي، مدرس العلاقات العامة...
وحاولت الرسالة رصد مدى تعرض الجمهور المصري لحملات مقاطعة المنتجات الفرنسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومعرفة تأثير هذا التعرض لتلك الحملات على سلوكهم الشرائي، وخلصت إلى عدة نتائج متعددة، حيث جاء الدافع الديني في مقدمة دوافع تفاعل ومشاركة الجمهور في حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية عبر الشبكات الاجتماعية، وجاء تعرض الجمهور لحملات مقاطعة المنتجات الفرنسية عبر الشبكات الاجتماعية سبباً في كراهيتهم للعلامة التجارية. headtopics.com
وأشارت الدكتورة مروى السعيد إلى أن الموضوع مميز لأنه ربط مقاطعة المنتجات بالسلوك الشرائي، واستخدم نموذج مناسب وهو كراهية العلامة التجارية، ووظف نقاطه في التعرف على رأي الجمهور عينة الدراسة.الدوري الأفريقي.. موعد مباراة الأهلى القادمة أمام صن داونز والقناة الناقلة