حملة مكثفة في دمياط ضبطت 587 مخالفة خلال النصف الأول من سبتمبر

هاريس مستعدة لمناظرة ثانية.. وترامب لا يرغب في مزيد من المناظراتأسرة سعد الصغير تستغيث بالنائب العام بعد تداول تفاصيل التحقيقات معه: القانون يمنع انتهاك أعراض الناسنشر في: السبت 21 سبتمبر 2024 - 9:33 م | آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 9:33 م

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملات تفتيشية مكثفة على مدار النصف الأول من الشهر الجاري، وأسفرت عن تحرير 587 محضرًا، من بينها 91 محضرًا للمخابز بسبب مخالفات متنوعة، تشمل نقص وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات، بالإضافة إلى التصرف في الحصص المقررة والتوقف عن الإنتاج. وأوضح محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، أن الحملات مستمرة لتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة والصلاحيات والأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف"عبد الرحمن" أنه تم تحرير 496 محضرًا لضبط مخالفات تتعلق بالغش التجاري، والبيع بأعلى من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، كما تم سحب 18 عينة من القمح والدقيق والنخالة المعدة للطحن، و17 عينة أخرى من المواد الغذائية وغير الغذائية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.

دمياط حملات تفتيشية مخالفات التموين والتجارة الداخلية الغش التجاري

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