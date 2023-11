حملة مكبرة ومكثفة لمراقبة الأسواق بحي المنتزه ثان بالإسكندرية

، مع استمرار الحملات لردع المخالفين والتصدي بكل حزم لمن يتلاعب بالمواد الغذائية والإضرار بصحة المواطنين.

ELWATANNEWS: حملة مكبرة بحي الجمرك بالإسكندرية لمراقبة الأسواق والتفتيش على الصيدلياتأكدت نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية أن الحملة المكبرة التي استهدفت سوق الميدان أسفرت عن تحصيل 31 ألف جنيه غرامة فورية وتحرير عدد من المحاضر والإنذارات

YOUM7: إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بعزبة حوض 10 بمنتزه الإسكندريةشن حى المنتزه ثان في الاسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

YOUM7: تحرير 17 محضرا والتحفظ على 206 حالات إشغال طريق بالإسكندريةشن حى العامرية أول بالإسكندرية ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتفتيش على المنشآت والمحال التجارية ،والصيدليات وأسفرت عن تحرير 17 محضر

ELWATANNEWS: حملة مكبرة للتفتيش على المصانع والمخازن بنطاق حي غرب بالإسكندريةأكدت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب الإسكندرية أنها قادت حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت والمصانع والمخازن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين للتأكد من جودة المنتج

MASRAWY: محافظ أسوان يقود حملة مكبرة لازالة التعديات على أراضي الدولةمحافظ أسوان يقود حملة مكبرة لازالة التعديات على أراضي الدولة | مصراوى

ELWATANNEWS: ضبط 1.5 طن ملح فاسد في حملات تموينية بأسوانشنت مديرية الصحة بأسوان، حملة تفتيشية على الأسواق، بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالتشديد الرقابي على الأسواق والمنتجات الغذائية.

